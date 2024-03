Young G a húgáról, Szadai-Rácz Ildikóról: Volt közel két év, amikor nem beszéltünk

Rácz Bélát (mai művésznevén Young G-t) és Szadai-Rácz Ildikót a ValóVilág negyedik szériájának testvérpárjaként ismerhették meg annak idején a tévénézők. Az egykori realityszereplők most a Blikknek meséltek arról, hogyan alakult a kapcsolatuk az elmúlt években, ugyanis mint kiderült, volt egy hosszabb periódus, amikor ők ketten egyáltalán nem beszéltek egymással.

Sok minden változott akkor az életünkben, én akkor váltam el a nagyobbik lányom édesanyjától. Akkor volt közel két év, amikor nem beszéltünk, de nagyon hiányzott. Úgy békültünk ki, hogy nem akartam megmagyarázni, nem volt értelme beszélni róla. Egyre jobban nyitunk egymás felé, egyre többet beszélünk a problémákról is, és nem is kérdés, hogyha baj van, ott vagyunk egymásnak. Teljesen más, amikor gyerekek nélkül tudunk találkozni például, olyankor sokkal mélyebben tudunk beszélgetni

– magyarázta a lapnak Young G, miközben a ma már Krisna-tudatú hívőként élő húga azt fejtette ki, hogy mivel már mindkettőjüknek saját családja van, nyilván nem olyan szoros a kapcsolatuk, mint például a ValóVilág alatt vagy után, amikor mindenhová együtt mentek.

Bécinek is rengeteg dolga van. Két hete elvitt egy meditációs estre, meg is lepődtem, nagyon jó volt. Amikor együtt vagyunk, abból mindig nevetés van. Béci nagyon szeret piszkálni, én meg nem hagyom magam, megy az adok-kapok. Mindig is én maradok a kicsi hugi