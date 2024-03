Házasság első látásra: „Majd még meglátod, ha levetkőzik!” – nem kertelt a rokonság előtt az egyik menyasszony nagymamája

Hétfő este debütált a Házasság első látásra első epizódja, melyben Gyöngyi és Csaba igent is mondtak egymásnak az oltár előtt. A keddi rész előzetese szerint az esküvő után a rokonság meg is beszélte, összeillőnek látják-e az ifjú párt, Gyöngyi nagymamája pedig nem is kertelt a témában.

A fiú azért jókat kacsintgatott hátra, mikor meglátta a Gyöngyit. Azért a Gyöngyi egy mutatós valaki, majd még meglátod, ha levetkőzik! Mint a márvány, olyan az egész teste

– mondta Csaba nagymamájának az asztal fölött.