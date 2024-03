A brit királyi család másik fotójával is gond van egy vezető fotóügynökség szerint

Manipuláció lehetőségére hivatkozva több nemzetközi hír- és fotóügynökség is visszavonta kiadásából azt a fotót, amely március 10-én jelent meg Katalin hercegnéről és gyerekeiről. Ez volt az első kép, amit a hercegnéről januári műtétje óta hivatalosan közzétettek. Az Associated Press indoklása szerint „közelebbről megvizsgálva úgy tűnik, hogy a közlő manipulálta a képet”, így az nem felel meg a cég fotónormáinak. Katalin később bocsánatot kért, és magára vállalta a felelősséget.

A Sky News most arról ír, egy tavaly kiadott képpel is problémák vannak, amit Katalin készített még 2022 nyarán. A Getty képügynökség szerint „digitálisan feljavították” a Kensington-palota által 2023. április 21-én megosztott fotót, amin II. Erzsébet királynő dédunokái körében látható.

– olvasható a képügynökség közleményében.

Az alábbi képen pirossal jelölték a kifogásolható részeket:

‘Kategate’ has taken the internet by storm, but it may not be the only royal photo with evidence of image manipulation

Getty Images have raised concerns about a photo of Queen Elizabeth with her grandchildren, saying it also bears signs of editing https://t.co/iun9xtesY2

— Metro (@MetroUK) March 19, 2024