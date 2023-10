Krausz Gábor: Kedvesek az emberek, szurkolnak, néha az autóból is átkiabálnak, hogy hajrá

Már most úgy érzi magát, mintha megnyerte volna a Dancing with the Starst.

Krausz Gábor Mikes Annával szerepel a Dancing with the Starsban. A séf a Storynak azt nyilatkozta, már most a műsor győztesének tekinti magát. Igen, én a győztese vagyok ennek a műsornak, és nyertem-e bármit is? Barátságot mindenképpen, és egy olyan sport iránti szenvedélyt, amiről nem gondoltam, hogy az életem része lesz, mert nagyon távol áll tőlem. (…) Nagyon visszahúzódó vagyok, én nem szeretek szerepelni. Szégyenlős vagyok, főleg emberek előtt, főleg élő adásban, viszont a másik oldalon meg, amit elvállalok, azt százszázalékosan meg akarom csinálni. Krausz és profi táncpartnere kezdetben heti 3-4 táncpróbát tartottak, aztán napi kettőt, a vége felé pedig már 8-9 órát is gyakoroltak egy nap. Az egyedülálló apának tehát elkélt a segítség Tóth Gabival közös kislánya, Hannaróza körül. A próbák és a munka után szaladtam hozzá, de sokat köszönhetek a családnak, a rokonoknak, ők nagyon sokat segítettek a kislányom körül. A táncpróbákat a feléje áradó szeretet is segítheti. Kedvesek az emberek, bárkivel találkozom, mondják, hogy nekem szurkolnak, útközben felismernek, és az autóból is néha átkiabálnak, hogy hajrá! – mondta el Krausz Gábor.