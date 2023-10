Csobot Adél az énekesnői karrierjéről: Az állandó országjárással és sok fellépéssel járó zenészlétnek biztosan vége

Csobot Adél másodjára tűnik fel filmszerepben, az El a kezekkel a papámtól után ezúttal a Cicaverzumban alakít egy főállású, családos influenszert. Az nlc-nek adott interjúban elmondta, a szerep valamennyire testhezálló, hiszen ő maga is tevékenykedik influenszerként, de különbségek is vannak a karaktere és a valós énje között: a filmbéli Zsanett például előszeretettel használja a gyerekeit és a férjét a közösségi médiában, ezzel szemben ők a párjával, Istenes Bencével eldöntötték, hogy kihagyják két fiukat ebből.

Kimondottan jól jött, hogy Zsanett világa valamennyire közel állt az enyémhez. Ő a korunk gyermeke, pontosan értem, hogyan gondolkodik. Nekem is vannak social médiás együttműködéseim, és tudtam meríteni abból, hogy értem ennek a világnak a szabályait.

Csobot Adél annak idején az X-Faktor harmadik szériájában tűnt fel, ahol a harmadik helyezést érte el, ám egy ideje már nem állt színpadon ilyen minőségben. Ennek ellenére nem zavarja, ha énekesnőként hivatkoznak rá.

Rendben van az énekesnő is, de akár azt is odaírhatják, hogy színésznő. A kompromisszumos megoldás pedig az előadóművész, végül is annyi mindenbe belekóstoltam már. Eddig az énekesnői karrierem tartott a legtovább, úgyhogy nem csoda, ha azzal azonosítanak