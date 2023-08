„Nem volt se anyám, se apám, senkim” – Bogdányi Titanilla és Dallos Bogi is sírva fakadtak, amikor az anyaságról beszéltek

„Nem volt se anyám, se apám, senkim” – Bogdányi Titanilla és Dallos Bogi is sírva fakadtak, amikor az anyaságról beszéltek

A színésznő húszévesen lett egyedülálló anya.

A Celebrandi legutóbbi adásában Bogdányi Titanilla az ügynökség irodájában beszélgetett a Puskás-Dallos házaspárral, ahol szóba jött az anyaság témaköre is. A színésznő húszévesen adott életet a lányának, aki mostanra már 16 éves lett. Mint mondta, egyedül kellett felnevelnie a gyerekét, senki sem volt mellette ebben az időszakban.

Nekem nagyon hamar fel kellett nőni. Feljöhet az is, hogy mi lett volna akkor, ha nem egyedül kell végigcsinálnom ezt a gyerekkel, úgy, hogy se anyám, se apám, se senkim. Ez nem volt egyszerű. Fölvetődhet az is, hogyha egyáltalán lett volna valaha az életben egy apaképem. Annyi szempont van. Rájöttem, hogy ilyen dolgokon muszáj nem gondolkoznom, mert beleőrülök

– mondta Bogdányi, mire az első gyerekével várandós Puskás-Dallos Bogi a könnyeit kezdte törölgetni az asztalnál.

Puskás-Dallos Peti ismerkedés terén azt tanácsolta a színésznőnek, hogy ne a huszonéves önmagát keresse, és ne is olyan társat, aki egy huszonéves lányra vágyik. Hangsúlyozta, hinnie kell abban, hogy megtalálja majd a szerelmet. Bogdányi mindezeket hallva elsírta magát, ahogyan Puskás-Dallos Bogi is. Utóbbi az asztaltól felállva a színésznőhöz sietett és átölelte, miközben arról biztosította, mindent megtesznek azért, hogy a műsor végül jó élményként maradjon meg az emlékezetében, még akkor is, ha talán végül máshol talál rá a szerelem.

A tegnapi adásban egyébként Papp Zsombor is járt a házaspár irodájában, ahol elmondta, bár a lelki társaként tekint Bogdányi Titanillára, akivel nemrég randizott, nem szeretné elrontani a barátságukat valamivel, ami talán nem működne közöttük. Ezt pedig a színésznővel is megbeszélte.