Polgár Kriszta minden évben másfél bőröndnyi magyar fűszerrel utazik vissza Amerikába

Hazatéréskor ajándékokat pakol a megüresedett helyekre, amiket a családja itthon élő felének és a barátainak hoz.

Polgár Kriszta és családja már évek óta az Egyesült Államokban élnek, nyaranta viszont rendszeresen hazalátogatnak Magyarországra. Idei kiruccanásuk három nap múlva véget ér, aztán újra útra kelnek Amerikába, augusztus közepén ugyanis már kezdődik az iskola a fiaiknak.

A modell ma a Reggeli vendége volt, ahol elárulta, gyakran főz otthon, a családjának pedig a csirkepaprikás a kedvence, ehhez az ételhez viszont nem igen talál alapanyagokat egy texasi boltban. Ezért mielőtt visszautaznának, igyekszik a lehető legtöbb magyar fűszerből betárazni, hogy minél tovább kitartson a készlete.

Igazából amikor jövünk haza, akkor a bőröndöm úgy néz ki, hogy hozok sok ajándékot a családtagoknak, barátoknak, és amikor megyek vissza, akkor úgy néz ki, hogy fűszerekből nagyjából egy ilyen másfél bőröndnyit töltök meg. Nagyon szeretek magyar fogásokat főzni, viszont ugye nincsenek meg hozzá az alapanyagok

– magyarázta.

Polgár hozzátette, hamarosan a kislánya is bölcsődés lesz: ahogyan korábban a fiai, úgy most Lana is kétévesen kezd majd el járni, heti 2-3 félnapot vigyáznak majd rá. Hogy a modell mihez kezd majd a felszabadult idejével, egyelőre nem tudja, de több terve is van. Mielőtt szülési szabadságra ment volna, több tanfolyamot is elvégzett Amerikában, dolgozott továbbá egy egészségügyi központban is. Most viszont meglehet, hogy egy teljesen új terepen próbálja majd ki magát.

