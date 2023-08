Borbás Marcsi elárulta, miért hagyta ott a Magyar Televíziót

2002-ben a választásokat követő héten módosították a szerződését, nem sokkal később pedig ultimátumot kapott az új főszerkesztőtől.

Borbás Marcsi a Mandiner podcastműsorában adott interjút, melyben hosszan mesélt a karrierjének állomásairól, illetve arról is, miért gondolja úgy, hogy képtelen lenne politikai műsorokat vezetni.

A műsorvezető a ’90-es évek elején kezdett televíziózni a családja nyomására, ők ajánlották ugyanis a figyelmébe az akkori közszolgálati televízió tanfolyamát. Elmondása szerint a kurzus elején nem számított kifejezetten nagy tehetségnek, azt pedig csupán a véletlen művének tartja, hogy a csoporttársai közül más nem futott be olyan karriert a képernyőkön, mint ő.

Pályafutását a Telemázliban kezdte, amivel kapcsolatban most úgy fogalmazott: mivel valószínűleg a sorsolós műsornak köszönheti, hogy később megkapta a Játék határok nélkül című sportvetélkedő vezetését, hálás érte, de amikor a Telemázlit vezette, úgy hitte, abba fogja hagyni a tévézést. Nem érezte jól magát a műsorban, és a társával sem találta meg a közös hangot, akivel együtt kellet dolgoznia a kamerák előtt. Mint mondta, ezért többször jelezte is, hogy nem szeretné folytatni a műsort, amit nem vettek jó néven a csatornánál: azzal is megvádolták, hogy máshonnan kapott ajánlatot, csak nem vallja be.

Nem volt semmi ajánlatom. Azt tudtam, hogyha én erre vagyok csak alkalmas, akkor nem akarok tévézni. Ez nem az én területem és inkább abbahagyom.

Később felkérték a Játék határok nélkül vezetésére. A vetélkedővel Borbás lett a korszak legismertebb női műsorvezetője, és nagyon élvezte is a munkáját. Összesen kilenc évet dolgozott a Magyar Televíziónál, és bár már a kezdetek kezdetén jelezte, hogy nem szeretne politikai műsorokat vállalni, az ő tévés karrierjére is hatással volt, hogy a csatornánál töltött ideje alatt kormányváltások történtek, illetve jöttek-mentek az elnökök és a főszerkesztők.

Volt olyan, hogy a bemondóváróba odajött az egyik kis kezdő kolléganőm, és azt mondta, hogy figyelj, ez és ez előtt legközelebb ne beszéljünk a választásokról, merthogy ő jegyzetel. Aztán kiderült, hogy igaz volt. Egyébként az addig legkedvesebb kollégámról derült ki

– emlékezett vissza, hozzátéve: 1998-ban egy ideig a presztízsnek számító vasárnap esti idősávban sem tűnhetett fel bemondóként a képernyőn, ez az időszak viszont elmondása szerint hamar lezárult.

2002 volt az utolsó év, amit még a Magyar Televíziónál töltött. A választások utáni héten behívták a csatorna jogi osztályára, ahol számára meglepő módon változtatták meg a szerződése két pontját.

Az egyik az az volt, hogy vallási jelképet nem viselhetek, volt egy kereszt a nyakamban. És a másik pedig az volt, hogy a magánéletemben is tartanom kell magam a szerződés feltételeihez. Akkor én teljesen ledöbbentem, hát nem vettem le a nyakláncot, hanem így hátrahúztam, amikor adásba kerültem a keresztet. És volt az a délelőtti élő magazin, ahol egyszer csak a vezető operatőr kezdés előtt elkiabálta magát, hogy most akkor hátulról hogy mutassam a Borbást? Ezt nehezen éltem meg, ez volt az első nagy fejbeverés nekem. Nagyon mélyre ment.

Mint mondta, pár nappal később új főszerkesztője lett a Főtérnek, amit aktuálisan vezetett, aki közölte vele, hogy újításokat tervez a műsorban.

Szó szerint azt mondta, hogy most már adjak lehetőséget másnak is. Öt hetente egy adást csinálhatok, a többire új műsorvezető lesz. És akkor mondtam, hogy köszönöm szépen, én azt nem csinálom meg, mert annyi eszem már akkor is volt, hogy én nem teszem legitimmé ezt a döntést.

Ezt követően a HírTV-hez igazolt, ahol szintén kikötötte, hogy politikai műsor készítésére nem kötelezhetik.

Ennyire érzelmek által irányított ember nem politizálhat. Ennyit azért az ember épeszűen el tud dönteni. Én nem tudnék politikai műsort készíteni.

A HírTV-nél szintén közel kilenc évig dolgozott, emlékei szerint remekül érezte magát, és szabad kezet kapott a műsoraiban. Ezután viszont közölték vele, hogy mivel csak politikai műsorokat terveznek a csatornánál, rá már nincs szükség. Ekkor négy hónapig munkanélküli volt, majd az MTVA Gasztroangyal című műsorát kezdte el vezetni.

Az interjúban szóba kerültek a ’90-es években induló kereskedelmi csatornák is. Borbás elárulta, rosszul esett neki, hogy sem az RTL Klub, sem a TV2 nem kereste fel akkoriban, visszagondolva viszont nem bánja, hogy egyik csatornánál sem próbálta ki magát, úgy érzi ugyanis, hogy a kereskedelmi tévék műsorai nem lettek volna neki valóak.

A teljes interjút ide kattintva lehet meghallgatni.