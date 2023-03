Jákob Zoltán arról, milyen nőt keres: A pénzt is szeresse meg engem is, sőt, fordítva még jobb

Bochkor Gábor és Lovász Lászó Jákob Zoltánnal beszélgettek a Bochkor című reggeli műsor hétfői adásában, ami során a milliárdos üzletember A Nagy Ő béli szereplése is szóba került.

– árulta el Jákob, hozzátéve: annak az esélyét sem zárja ki, hogy megtalálja a szerelmet a műsorban.

Arra a kérdésre, hogyan fogja kiszűrni, hogy egy nő nem csak a pénzére utazik-e, így felelt:

Nem baj, ha szeret a pénzemért – mert egy nőnek azért van egy alapigénye arra, hogy jól éljen, hogy biztonságba érezze magát –, de ne csak ez érdekelje. Ne azon gondolkodjon, hogy legyen neki egy pasija, engem meg arra tart, hogy én eltartsam vagy jól tartsam, hanem velem együtt élje meg az élet dolgait, és szeressen is. A pénzt is szeresse meg engem is. Sőt, fordítva még jobb!