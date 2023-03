A nyereményét elveszítette, de nem távozott üres kézzel.

A Zsákbamacska legutóbbi adásában egy Hari Papi néven emlegetett játékos is szerencsét próbált, mint kiderült, nem is először a műsor történetében. A versenyző már 28 évvel ezelőtt is szerepelt a vetélkedőben, abban a verzióban, amit még Rózsa György vezetett.

A játékos annak idején hétezer forinttal és egy fekete macska-kabalával távozott a műsorból, utóbbit az idei évad forgatására is magával vitte. A nyereménye ugyan elúszott, Papp Dorcitól kapott egy új kabalát a meglévő mellé.