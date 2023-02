VV Lissza: Sokszor teszek meggondolatlan kijelentéseket, amiket utólag megbánok, a feladás is egy ilyen volt

Ahogy előtte VV Sajti és VV Márió, úgy végül ő sem adta fel a játékot.

A ValóVilág idei évadában VV Lissza volt a harmadik, aki riportszobában azt mondta, fel szeretné adni a versenyt. Előtte a mostanra már kiesett VV Sajti is fontolgatta ezt, majd VV Márió jelentette be nagy csinnadrattával, hogy neki ennyi elég volt a játékból. Végül a rendelkezésükre álló 24 órát követően egyikük sem döntött úgy, hogy valóban el akarja hagyni a villát – így történt ez most VV Lisszával is.

Nagyon sokszor az életem során teszek meggondolatlan kijelentéseket, amiket utólag megbánok, és úgy érzem, hogy ez a feladás is most egy ilyen volt részemről. Szóval úgy döntöttem végül, hogy maradok

– mondta a riportszobában a lány, aki a többi villalakóval is közölte a döntését, hozzátéve: mivel két hét van hátra a játékból, nem lenne hozzá méltó, ha most kiszállna.