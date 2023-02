Szexjelenet is van Alison Brie új filmjében, aki szerint nem kellemetlen, hogy férje, Dave Franco volt a rendező

Ha őket nem zavarja, akkor mást sem.

Somebody I Used to Know – ezzel a címmel rendezett új filmet Dave Franco, akinek felesége, Alison Brie volt a romantikus vígjáték főszereplője. A film amúgy február 10-én debütált az amerikai Amazon Prime-on.

Brie egy friss interjúban arról beszélt, ő nem érezte kényelmetlennek, hogy szexjelenetek is voltak a filmben, amit Franco dirigált.

Eleget dolgoztunk már együtt. Ez a második közös filmünk. Az előzőben Dave-nek is volt szexjelenete velem meg egy másik színésznővel is. Színészek vagyunk. Ez a mi dolgunk. Valójában nem olyan furcsa, és a film a legfontosabb ebben az esetben

– nyilatkozta.