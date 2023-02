„Maga nem a Bereczki?” – kérdezte egy nő Csonka Andrásról a reptéren

„Nem, én a Stohl András vagyok.”

A Sztárok a reptéren legutóbbi adásában Csonka András és Keleti Andrea is versenybe szálltak. A színész és a táncművész a biztonsági átvilágításért feleltek: ellenőrizték a kézipoggyászokat, illetve azt is, hogy az utasoknál vannak-e tiltott eszközök, egy ollót találtak is egyiküknél. Később egy nővel gyűlt meg a bajuk, aki folyamatosan felvételeket készített, és nem akarta letenni a telefonját az átvilágítás idejére sem.

Maga nem a Bereczki? Jöjjön csak!

– mondta az utas Csonka Andrásnak, majd átölelte a vállát, hogy közös szelfit készíthessen a színésszel.

Nem, én a Stohl András vagyok

– felelte Csonka, akinek végül Keleti Andrea segítségével sikerült meggyőznie a nőt, hogy tegye félre a telefonját, ekkora viszont már egy nagyobb sor is feltorlódott mögöttük az átvilágításra váró utasokból.