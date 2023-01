Ennyi csontja tört el Jeremy Rennernek a hókotrós balesetben

A színész az Instagramon említette meg a baleset ijesztő részleteit.

Jeremy Renner még január elején szenvedett balesetet: szemtanúk beszámolói szerint a Bosszállók-filmek sztárja a taheo-i otthonától nem messze igyekezett megtisztítani az utat egy hókotrógéppel, hogy a családja távozni tudjon a térséget sújtó hatalmas szilveszteri vihar után. A lánctalpas hókotró viszont valahogy áthajtott Renner egyik lábán, aki eközben – a menedzsere elmondáasa alapján – tompa mellkasi traumát, valamint ortopédiai sérüléseket szenvedett.

A színészt a kórházba szállítása után kétszer is műtötték, illetve otttartózkodása alatt az intenzív osztályon kezelték, mostanra viszont már az otthonában ápolják. Onnan posztolt az Instagramra is egy olyan képet, ami a reggeli fizikoterápia közben készült. A bejegyzés mellé írt üzenet szerint a Marvel sztárjának harmincnál is több csontja eltört a balesetben, de a színész ettől függetlenül pozítív a jövőt illetően, hiszen a szöveg szerint minden csontja meg fog gyógyulni, erősebbé válnak, ahogy a szeretete és a kötődése is mélyülni fog a családja és a barátai iránt.