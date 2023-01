Pintér Tibor egy papbarátjával szenteltette fel a Nemzeti Lovas Színházat

Úgy gondolta, a szertartás lelki támaszt nyújthat a társulatának ezekben a nehéz időkben.

Pintér Tibor ma délelőtt Joó Balázs plébánossal érkezett meg a Mokka stúdiójába. A Nemzeti Lovas Színház igazgatója elmesélte, hogy kettejük barátsága immár öt évre nyúlik vissza, nemrégiben pedig a pap a színházát is felszentelte.

Azt gondoltam, hogy ezekben a nehéz időkben, amikor háború dúl mellettünk, amikor kicsit kiszámíthatatlan a jövő, akkor egy biztonságot, lelki támaszt ad nekünk az, ha meg van szentelve a színház

– magyarázta a műsorban, ahol a felszentelés pillanatairól is mutattak részleteket.

Pintér arról is beszélt, hogy a spiritualitás és a hit egyaránt közel áll hozzá, véleménye szerint ha az ember vallásos, az már egyértelműen vonja magával a spiritualitás jellegét is. Hozzátette, a színház felszentelését könnyes szemmel állta végig a társulata, és neki már a szertartás puszta emlékétől is borsódzik a háta.