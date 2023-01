Jennifer Coolidge a beszéde előtt letette a földre a Golden Globe-díját, mondván, túl nehéz és nem szokott edzeni

Jennifer Coolidge kedd este vette át a legjobb női mellékszereplő minisorozatban, antológiasorozatban vagy tévéfilmben kategóriáért járó Golden Globe-díjat, és Eddie Murhpy-hez hasonlóan emlékezetes beszédet mondott – bár az életműdíjat kapott színésszel ellentétben ő nem Will Smith pofonjával viccelődött.

– mondta Collidge, miközben letette maga mellé a Golden Globe-szobrocskáját.

A színésznő ezt követően köszönetet mondott azoknak, akiknek a karrierjét köszönheti, köztük Michael Patrick King rendezőnek és Reese Witherspoonnak, majd arról kezdett beszélni, hogy fiatalon nagy álmai voltak a szakmáról, ahogyan viszont idősödött, úgy érezte, ezek elúsztak. Mike White, A Fehér Lótusz széria írója és rendezője viszont új reményt és lehetőséget adott neki, ami megváltoztatta az életét.

A szomszédjaim végre hozzám szólnak, meg ilyenek. Eddig egyetlen buliba sem hívtak meg a dombomon, most meg sorra kapom a meghívásokat. És tudod, ezt neked köszönhetem, Mike White. (…) Te ráveszed az embereket, hogy tovább akarjanak élni. Halálosan szeretlek!

SO well-deserved! Congratulations @jencoolidge for WINNING Best Supporting Actress – Television Limited Series/Motion Picture ❤️ #GoldenGlobes pic.twitter.com/2h8kmbv23B

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023