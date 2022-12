VV Melina VV Pirosnak: Jó embernek gondoltalak, de szerintem borzalmas vagy

Megváltozott a véleménye.

VV Melinának VV Dani után VV Pirossal is nézeteltérése akadt a ValóVilág tegnap esti adásában. Utóbbinak a szétválogatott ruhák kapcsán szólt be, mire VV Piros annyira felhúzta magát, hogy hangos szitkokkal felelt. VV Melina ezekre rá is kérdezett, mire VV Piros bocsánatot kért – ahogyan később az udvaron is, ezt viszont VV Melina inkább álszent lépésnek értékelte a részéről.

– Sajnálom a mai napot. Három nap dühe és feszültsége volt bennem, és nagyon rossz emberen vezettem le. Rosszul esett az, ahogy beszóltál, és tényleg olyan emberen csattant, akin nem kellett volna, úgyhogy sajnálom.

– És ez várható a közeljövőben is, hogy rajtam csattan? Aki mindig melletted állt mindenben? Csak kérdezem

– kezdődött a beszélgetés, ami közben VV Melina azt a megállapítást tette, hogy VV Piros másnak akarja mutatni magát, mint amilyen valójában.

Én jó embernek gondoltalak, de már nem gondollak annak. Szerintem borzalmas vagy. Az, amiket mondtál, és amiket akarsz mutatni, az teljesen más

– jelentette ki VV Melina, hozzátéve: inkább azoknak hisz, akik korábban azt mondták neki, VV Pirossal kígyót melengetett a mellkasán.

VV Piros nem értett egyet a véleményével, de azt mondta neki, elfogadja. Később az interjúszobában arról beszélt, VV Melina pont ugyanazt mondta róla, amit ő érzett az irányába.