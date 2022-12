Matolcsy-idézet, Tószépe-szépségverseny, krumplistészta-rajongás – különös infók a magyar celebek Wikipédia-oldalain

A Wikipédia sajátos része az internetnek: a fél világot segíti szakdolgozat írásakor és bár szentírásként tekintünk rá, az oldalt bárki szerkesztheti. Szinte bármilyen témakörben létrehozhatók szócikkek – mi most a magyar hírességek oldalaiban merültünk el.

Ingeit az édesanyja vasalja, szülei, akiket hetente meglátogat Zircen, finom hazai ételekkel is ellátják, melyek közül a krumplis tésztát és a szilvás gombócot szereti a legjobban

– olvasható Rábai Balázs, az RTL hírolvasó-szerkesztőjének oldalán. Innen tudhattuk meg azt is, hogy Rábai és bátyja egy időben nyulakat tenyésztett, ebből volt zsebpénze kettejüknek. „Balázs szerint egy híradósnak kell, hogy legyen egy szmoking a szekrényében” – írják az oldalon.

Tóth Gabi szócikkében előkerül a kifejezés, amit a Story magazin használt rá: a Kárpátok Madonnája. Az énekesnőnek nincs gondja ezzel a jelzővel, a 2022-es Sztárban sztár leszek! adásaiban többször felemlegette.

Az énekeseknél maradva, tegyünk említést a jó tanuló Kocsis Tiborról is, akinek tanulmányaiba kaphatunk részletes betekintést, ha megnézzük a róla készült szócikket.

„Főiskolára Egerbe járt, az Eszterházy Károly Főiskolára, ahol kommunikáció-művelődésszervező szakon végzett. Tibor jó tanuló volt, sok tantárgyban jeleskedett, szülei emellett korán felfedezték a zene iránti kiemelt szeretetét és rajongását. Kisgyerekkorától fogva tanult zongorázni, gitározni, énekelni. Részt vett a helyi városi rendezvényeken, az amatőr színtársulatban is játszott, az énekkar tagja volt. Tanárai is felfedezték tehetségét, számos versmondó, mesemondó és énekversenyen nevezték őt, és szinte minden városi megmozduláson részt vett és énekelt.”

Megtudhatjuk azt is, hogy „énekhangja tizenhét évesen érte el a végleges formáját”.

Tóth-Hódi Pamela oldalát böngészve az ember azt hihetné, egy reklámügynökség oldalára tévedt, de nem. Az – oldal szerint is – influenszer életrajza a 2007-es gyömrői, „Tószépe szépségversennyel” indít, amit a következő bekezdés vált:

„Karrierjét a MY77 ruhamárkánál kezdte, majd 2014-ben az Amnesia márkához szerződött. 2015 nyarán lejárt az Amnesiával kötött szerződést, igy visszakerült a MY77-hez. Gyermeke, Natasa pedig a MY77 gyermekruha (MY77 Kids) reklámarca lett – modellszerződését Hódi Pamela akkori élettársa, Berki Krisztián írta alá. 2015-ben indította a saját szépségszalonját, gyermekes anyukák részére”. A szövegben külön kiemelik: „a szalonban a vásárlók gyermekeire is vigyáztak az ott lévő dolgozók”.

Kétségtelenül személyes hangvételű az a rész is, amelyben arról szerzünk tudomást, hogy Tóth-Hódi Pamela mivel foglalkozik, ha épp nem a tévében szerepel:

Munkája megszűnése óta hirdetésekből él, ruha-, és egyéb márkát népszerűsít, azok megtekintéséhez 618 ezer követője van Instagram-oldalán, ami folyamatosan növekszik. Magánéletébe is bepillantást enged.

A folyamatos növekedés jelenleg 645 ezer követőt jelent.

ByeAlex szócikke azzal a mondattal indít, hogy „ByeAlex Magyarország egyik legismertebb zenésze, zenekara, a ByeAlex és a Slepp évek óta headliner a legnagyobb magyar fesztiválokon és rendszeresen teltházasak a klubkoncertjeik is”. Ennél is érdekesebb, hogy az elismerések fül alatt egy bizonyos ezüst emlékéremről is olvashatunk, amit Matolcsy György adott át az énekesnek.

Még az idézetet is kiemelte valaki: „Az elért teljesítményével Magyarország XXI. századi kultúrájának méltó képviselőjévé vált. Ezúton szeretném megköszönni ezt a teljesítményt, amely kreatív és lelkiismeretes munkát tükröz”.

Az ország legtöbb bulvárcikkben szereplő előadója, G.w.M-ről a Wikipédián azt olvashatjuk, neve a „Gino West Marky” rövidítése és rokoni kapcsolatban áll L.L. Juniorral. Ha ezen túllendülünk, kiderül, hogy:

Zűrös családi hátterű lévén úgy döntött, 14 éves korában önállósodik és a zenében látta meg az egyetlen kitörési lehetőséget.

Kiszel Tünde esetében a részletesség a kulcsszó. Megtudhatjuk, hogy a Budapest TV-n tíz alkalommal vezette a karácsonyi műsort, ami szenteste élő adással jelentkezett, és több alkalommal is volt a szilveszteri műsor házigazdája. Továbbá saját maga szerkeszti, vezeti műsorait, melyeket önmaga finanszíroz, emellett producerként is dolgozik. Gyakorta felkérik jótékonysági rendezvények, gálaestek konferálására, festő- és képzőművészek kiállításainak megnyitására, második évtizede szépségversenyeken is zsűrizik. És persze fontos információ az is, hogy „2015 nyarán egy tinisztár, Szabyest videóklipjében is szerepet kapott”.

Spitzer Gyöngyi, azaz Soma Mamagésa szócikkét már csak amiatt is imádni lehet, mert több mint 13 ezer karakterből áll, azaz egy szerényebb egyetemi beadandó hosszúságával vetekszik.

Az életrajzban azzal nyitnak, hogy a Mamagésa „arra a kérdésre, hogy mi szeretne lenni, már pici korában ezt válaszolta: színész, költő, festő, író”. Kétéves koráig Debrecenben, majd 18 éves koráig Hajdúnánáson élt.