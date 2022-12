Kulcsár Edina G.w.M lánykéréséről: Olyan volt, mint egy romantikus tündérmese

Csütörtökön mi is beszámoltunk róla, hogy G.w.M megkérte Kulcsár Edina kezét, aki igennel felelt. A lánykérés részleteiről a Blikknek meséltek.

Mint kiderült, a rapper egy egész vidéki luxuskúriát – a tarcali Andrássy-kúriát – kibérelt, sőt, még tűzijátékot is szervezett a jeles eseményre. Az egész évi kemény munka miatt döntöttek úgy, hogy az ünnepek előtt elutaznak három napra kettesben, hogy kipihenjék a fáradalmakat. Kulcsár Edinán kívül az egész család tudott G.w.M terveiről, aki párja szüleivel is megbeszélt előre mindent.

A lakosztályukat az érkezéskor teleszórták rózsaszirmokkal, feldíszítették lufikkal, valamint egy hatalmas csokrot és pazar gyümölcstálat is bekészítettek. A medencéket szintén virágszirmok borították.

A szerelmem igazán romantikus, és ezt most is megmutatta. Szóhoz se jutottam, amikor megláttam, milyen gyönyörű a szobánkban a díszítés. Ott meg is fordult a fejemben, hogy talán megkéri a kezem, de mivel ez nem történt meg azonnal, utána biztos voltam benne, hogy akkor még nem jött el ennek a pillanatnak az ideje. Aztán csütörtök este Márk leszaladt valamiért a recepcióra, és amikor visszajött a szobánkba, mondta, nézzek ki az ablakon. Ott volt az udvaron egy nagy tábla Marry me felirattal, gyönyörűen kivilágítva. Akkor tette fel nekem a nagy kérdést a szerelmem, amire természetesen igent mondtam. Akkor Márk kiszólt az ablakon, hogy »igent mondott!«, s abban a pillanatban elindult a tűzijáték. Nagyon megható volt az egész, olyan, mint egy romantikus tündérmese. Nagyon kitett magáért az én szerelmem, életem egyik legszebb emléke marad. Annak pedig külön örülök, hogy ezt az élményt a közös kislányunkkal a pocakomban élhettük át