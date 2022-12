Farm VIP: Szorcsik Viki és Csuti egymást küldték volna párbajozni

A Farm VIP tegnap esti adásában az utolsó hagyományos farmgyűlésen a versenyzők többsége Völgyi Zsuzsira tette az útilapuját. Az énekesnő Szarvas Andit vitte párbajra, az erőversenyen a szépségkirálynő maradt alul.

A gyűlésen viszont nem csak Völgyi kapott szavazatokat. Szorcsik Viki váratlanul Csutira tette a jelét, akivel igencsak közel kerültek egymáshoz a forgatás alatt, bár a kapcsolatuk mostanra véget ért. A kiválasztáskor a színésznő azt mondta, egy olyan személyt küldene párbajra, aki nagyon közel áll hozzá – „ez pedig veszélyes”.

Én tartozom ennek az illetőnek egy óriási vallomással, amit nem fogok neki elmondani most, mert még nincs itt a helye. Meg fogom várni azt, hogy kimenjünk innen, és kíváncsi leszek, hogy betartja-e az ígéretét. Andris!

– sétált oda Csutihoz.



Az üzletember viszonozta a gesztust, mondván: úgy érzi, ha egy feladatban szembe kerülne Szorcsikkal, meglehet, hogy visszalépne a színésznő javára.

Bármilyen feladatról is legyen szó, ahol mondjuk mi egymás ellen küzdenénk, hogy melyikünk jut tovább, akkor bennem most egy olyan érzés van, hogy lehet, hogy én egyet hátra lépnék. Ezért bármennyire is örülök annak, hogy ő itt van velem, a saját játékom szempontjából, ha meg szeretném nyerni a játékot, akkor nekem az lenne a jó, ha ő nem lenne itt. És ő Viki.