„A szád találkozott egy macska seggével” – Rácz Jenő megkóstolta a cibetkávét Járai Máté tányérján

Ez a világ legfinomabbnak tartott kávéja, ami macskaürülékből készül.

Elkezdődött A Konyhafőnök VIP utolsó hete, a döntőbe került hírességek megkapták séfkabátjaikat. A hétfői rész első feladatában delikát különlegességekkel kellett dolgoznia a versenyzőknek, ráadásul mindannyian kaptak ezek mellé egy-egy meglepetést is. A szerencsén múlt, hogy kihez mi került: volt, aki szarvasgombával, mások csokival, cibetkávéval vagy éppen sáfránnyal dolgoztak.

Amikor Járai Mátéhoz került a világ legfinomabbnak tartott kávéja, Fördős Zé gyorsan figyelmeztette:

Vágjátok? Ez az, amit a cibetmacska elfogyaszt és kikakil.

A kávévonal a kóstoláson is folytatódott, hiszen a versenyző az ételét nemcsak ízesítette, de díszítette is a különleges elemmel, amit Rácz Jenő is meg is evett.

Kakit eszel

– jelentette ki Osváth Zsolt a kóstolás közben, Fördős Zé pedig azt mondta:

– Tulajdonképpen most a szád találkozott egy macska seggével. – És ráadásul én hoztam össze őket, ez elég kellemetlen

– felelete erre Járai.

A séf végül értelmezésében azt mondta, jól sikerült a tányér, azonban „nem lett nagy szám”, a díszítő kávészemek azonban kifejezetten nem tetszettek neki.