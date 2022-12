Puskás Peti szerint nem meglepetés a VV-játékosok viselkedése, „érdemkeresztes emberek is lecsöveseznek diákokat”

Az nlc.hu-nak adott interjút Puskás Peti, aki jelenleg a ValóVilág műsorvezetői feladatait látja el. Az énekestől arról érdeklődött a lap, mennyire látja másnak az idei szériát, mint mondjuk az évekkel korábbiakat.

Engem is sokszor meglep, ami történik, de nem véletlenül elemzik generációkutatók azt, hogy a Z és az Y generáció már egészen más, mint amihez mi hozzá vagyunk szokva. Másképp kommunikálnak, ez látszik akkor is, ha csak a social média felületeket nézzük. A közbeszéd is hova fajult: amikor érdemkeresztes emberek lecsöveseznek diákokat és diákok szintén hasonló hangnemben illetnek felnőtt embereket. Miért lepődünk meg, hogy ezek a fiatalok, akik nem egyetemi professzorok, azt gondolják, hogy lehet így beszélni, hogy lehet ennyire normák nélkül élni az életünket. Hiszen ugyanezt a példát látják olyanoktól is, akiket szeretnek és akikre felnéznek.