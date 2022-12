Míg az Elvis-filmre készült, Austin Butler közel 3 évig a saját családját se látta

Noha már hónapokkal ezelőtt megjelent az Elvis című film, még mindig kiderülnek kulisszatitkok a forgatásról. A napokban a főszereplő Austin Butler arról nyilatkozott, milyen kihívásokkal járt számára megformálni a Királyt.

Az Elvis forgatása miatt körülbelül három évig nem is láttam a családomat. Baz Luhrmannel készültünk, elrepültünk Ausztráliába, tényleg voltak hónapok, amikor senkivel nem beszéltem. Ha beszéltem is, akkor is csak Elvis járt a fejemben. Csak az ő hangján beszéltem, mikor nagy nehezen telefonálhattam a húgommal, neki Elvis hangját kellett hallgatnia.