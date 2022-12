Majka puhított volna a rendszerkritikus dalának refrénjén, de Molnár Tamás lebeszélte erről

November közepén jelent meg Majka és Molnár Tamás Azt beszélik a városban című dala. A társadalom- és rendszerkritikus szám klipje jelenleg a YouTube magyar verziójának legnézettebb tételeinek listavezetője, a debütálása óta pedig több mint négymillióan látták a videómegosztón.

A dal kapcsán Majka több kritikát is kapott, ezekre egy hosszú posztban válaszolt, többek között azt is írta, hogy „úgy beszélnek róla, mintha évek óta Tusványoson Bayer Zsoltot ölelve, Rákay Philip seggéből integetne narancsszínű zászlóval”.

Az Index a minap Molnár Tamást is megszólaltatta, aki elmondta: a rapper eredetileg dalszövegírói minőségében kereste őt fel, finomítani szeretett volna ugyanis a refrénen.

Arra kért, hogy a szerinte és a környezete szerint is kicsit túl erősre sikerült refrén szövegét puhítsam, az elsődleges feladatom az volt, hogy lebeszéljem erről. Az élet megannyi területén akaratlanul is cenzúrázzuk magunkat, talán pont a dalainkban nem kéne. Egyetértettünk, úgyhogy inkább írtam hozzá további két refrént, egy versszakot

– magyarázta az énekes.

Hozzátette, az együttműködés során akusztikusgitár-kísérettel rögzítette a telefonjára a refréneket, hogy Majka hallja, nagyjából mire gondolt, a rappernek pedig annyira megtetszettek a felvételek, hogy Molnár végül nemcsak dalszövegírója, de énekese és producere is lett a számnak.

Mint mondta, sejtették, hogy a dalnak komoly visszhangja lesz, ekkora sikerre viszont nem számítottak.

Persze láttam, hogy sokaknak fáj az igazság, és azt is, hogy egyesek nem értik, hogy szerepelhet valaki a TV2-ben úgy, hogy közben a rendszert (is) kritizálja. Én meg azt nem értem, hogy miért kellene bárkinek is ideológiai közösséget vállalnia a munkaadóival, és mióta kell az egy fotón szerepelő embereknek azonos nézeteket vallania. Az pedig mégiscsak rólunk árul el valamit, ha a fősodorban megjelenő kritikus hangot értetlenül, kétkedve fogadjuk, holott ennek szerintem természetesnek kellene lennie