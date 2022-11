A lányok között is akad, aki megcsillogtatja némettudását.

A Nagy Ő hétfői részében lesz karaokeparti (amire Árpa Attila énekelve, térden csúszva érkezik), illetve bajor sörfesztivál is. A hölgyek autentikus dirndliben, az osztrák népviseletben vesznek részt a műsorbéli Oktoberfesten.

Árpa németül köszönti a szívéért versengő lányokat, majd egy kérdést is feltesz az idegen nyelven, amire Bogi és Erika felelnek is.

Árpa egyébként a Dancing with the Stars szombati döntőjében a spanyoltudását is megcsillantotta, amikor rózsát adott Gabriela Spanicnak.