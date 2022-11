„Megkérhetlek, hogy ne fogdosd a kismenyemet?” – mondta Istenes László élő adásban Csobot Adél táncpartnerének

A versenytáncos ezt nem tudta megígérni a döntő előtt.

Holnap hirdetnek győztest a Dancing with the Stars idei évadában, ahol Csobot Adél és táncpartnere, Hegyes Berci is esélyesek az első helyre. Csoboték ma a Mokka vendégei voltak, ahol a színésznőt az apósa, Istenes László fogadta Iszak Eszter mellett. Mielőtt a versennyel kapcsolatos kérdések záporozni kezdtek volna, Istenes a következőt intézte Hegyeshez:

Beszédem van veled! Megkérhetlek, hogy ne fogdosd a kismenyemet? Aki a menyemmel kikezd, az egész családdal kikezd!

– tréfálkozott a műsorvezető, mire a versenytáncos azt felelte, mindez a munkájával jár, és a véghajrában nem szerencsés ilyen óhajokat támasztani felé.

Csoboték később elmondták, nagyon erősnek tartják a mezőnyt, de mindent meg fognak tenni azért, hogy ők nyerjék a versenyt. A színésznő hozzátette, rengeteg élménnyel gazdagodott az elmúlt időszakban, és bár a nyolcórás próbák nem fognak neki hiányozni, a sikerélmény és a nézőktől kapott szeretet annál inkább.