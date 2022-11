Ismét együtt vacsorázik a nagymama és a tévedésből meghívott srác

Jamal Hinton és Wanda Dench furcsa párosáról még 2016-ban írtunk először, amikor megosztották szokatlan történetüket az interneten.

Jamal akkor sms-ben kapott meghívást egy hálaadásnapi családi vacsorára az állítólagos nagymamájától – mint később kiderült, aki az üzenetet küldte, az nem az ő nagymamája, és nem is neki szánta a meghívást. A férfi fényképes bizonyítékot kért az idős hölgytől – amit a nő el is küldött abban a hiszemben, hogy azt az unokája fogja megkapni. Ezután Jamal közölte vele, hogy tévedés történt, ám viccből megkérdezte:

Mire válaszul a nő nagymamai princípiumára hivatkozva (nagymamák dolga = mindenkit megetetni) valóban meghívta az ünnepi vacsorára az akkor 17 éves fiút.

Azóta hagyománnyá vált, hogy együtt töltik a hálaadást,

amiben még a koronavírus sem állíthatta meg őket. Az idei ünnep közeledtével – a nagy érdeklődésre való tekintettel – Jamal megosztotta Twitter oldalán, hogy idén sem szeretnének szakítani tradíciójukkal:

To answer all your questions, yes Thanksgiving year 7 is planned out! See you guys Thursday! 🦃🖤 pic.twitter.com/JTJe6ZSOTS