A Fehér Házban énekelt karácsonyi dalt Camila Cabello, a kiejtését még igyekeznek feldolgozni az internetezők

Nemrég a YouTube-ra töltött fel egy klipet Camila Cabello, amiben azt látjuk: az I’ll Be Home For Christmas című dalt előadja a Fehér Házban. Viszonylag hamar a Twitter-felhasználók célpontjává vált, miután a Christmast quismoissnek ejtette.

i’ll be home for quismoiss pic.twitter.com/VaZY36itJG

Ő maga is ezzel poénkodott egy későbbi bejegyzésében, amit a performansz után úgy osztott meg:

Én, mielőtt felvettük a verziómat az I’ll Be Home For Christmasből (quismoisből)

me before recording my version of I’ll be home for christmas (quismois) pic.twitter.com/Mmz7gvEzIj

— camila (@Camila_Cabello) November 22, 2022