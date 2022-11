„Maradj csöndben, mert tényleg szájba váglak!” – Gáspár Győzőt felhúzta egy üzbég férfi

Az Ázsia Expressz tegnapi adásában egy üzbég nyelven íródott verset kellett megjegyezniük a versenyzőknek: amíg a páros egyik tagján galambok sétálgattak, a másik félnek fel kellett olvasnia a mondókát, majd helyesen vissza kellett mondaniuk azt, hogy tovább juthassanak.

Miközben Gáspár Győző a szöveget olvasta, a galambokat terelgető üzbég férfi segíteni próbált neki a helyes kiejtésben, a showman viszont ezt nem vette tőle jó néven.

Ne beszélj már, hogy be, be, be, mert mindjárt orrba hagyítalak! Maradj csöndben, mert tényleg szájba váglak, na!