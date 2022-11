Puskás Peti: Azt éreztem, hogy Mick Jagger magyarországi helytartója vagyok, és már semmit nem kell dolgoznom

A Megasztár után a szülei rángatták vissza őt a Földre.

Puskás Petit annak idején a Megasztárban ismerte meg az ország, és bár hamar kiesett, saját bevallása szerint is elszaladt vele a ló a tehetségkutató után.

Azt éreztem, hogy Mick Jagger magyarországi helytartója vagyok, és már semmit nem kell dolgoznom, ilyen fantasztikusan tehetséges vagyok! És ez mostantól így lesz, csak fel kell vennem a telefont, és varázsolnom kell majd a színpadon. Akkor végülis a szüleim voltak, akik nagyon szigorúak voltak velem, és visszarángattak a Földre

– mondta az rtl.hu-nak adott interjújában Szabados Ágnesnek.

Az énekes hozzátette, a kiesése után elkezdett zenéket írni, és kihasználta, hogy az emberek felfigyelnek rá és megismerik. Eseményekre járt, hogy kapcsolatokat építsen, és többször is beengedték olyan helyekre, ahová meg sem hívták, ő viszont azt mondta, biztosan csak lemaradt a neve a listáról. Állítása szerint rengeteg emberrel megismerkedett így.

Úgy voltam vele, hogy jó, most akkor utol kell érnem teljesítményben azt a népszerűséget, amit megkaptam a Megasztártól.

– magyarázta.

Amellett, hogy énekórákra járt, castingokat is rendszeresen látogatott, szerepelt sorozatban és színházban is, illetve interjúkat is szívesen adott. Mint mondta, nem is érti, miért nem élnek ezzel a lehetőséggel többen, például a dalaik népszerűsítésének érdekében. Utóbbi kapcsán hozzátette: a mentoráltjainak is mindig elmondja az X-Faktorban, hogy legyen mondanivalójuk, és ne csak igennel vagy nemmel válaszoljanak Miller Dávidnak, szerinte ugyanis az előadókról az is sokat elmond, hogyan felelnek a riporteri kérdésekre.