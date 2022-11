Sebestyén Balázs: A civil életben egy komoly pali vagyok, de a humor egyértelműen kell a túléléshez

Sebestyén Balázs Kolumbiából adott interjút a story.hu-nak, itt forog ugyanis a Celeb vagyok, ments ki innen! Elmondta, hogy műsorvezetőtársával, Vadon Janival egy egyszerű szállodában laknak, ahol már kétszer is beázott a szobája. „Szóval a luxustól baromi messze vagyunk” – tette hozzá. A munkán kívül nem nagyon van idejük másra, elég feszített a tempó.

– mondta el a dzsungellakókról.

Mint fogalmazott, nehéz döntés volt, hogy elvállalja-e a műsor vezetését, mert nem könnyű ennyi időre elszakadni a családjától, de szereti a munkáját, és nem akarta a csatornát sem cserbenhagyni. „Plusz a műsor annyira hozzánk kötődik, hogy mindenképp szerettük volna mi vezetni Janival” – fűzte hozzá.

Év közben, a reggeli rádiófelvételek után annyi időt tölt a gyerekeivel, amennyit csak tud. Családjáról így nyilatkozott:

Viki mindig nagyon sokat vállal magára, nemcsak ilyenkor, az év minden napján. Sokszor magam sem értem, hogy képes ennyi mindent kézben tartani, és mindent türelemmel kezelni. Ő teremti meg és jelenti a gyerekek számára az otthont és a biztonságot. Nagyon hálás vagyok neki, hogy egyedül is helytáll otthon, fantasztikus anya. Ez most egy nehéz időszak nekünk, nehezen viseljük a távollétet, de amikor csak lehet, beszélünk. Otthon szerencsés élethelyzetben vagyunk. A rádióműsor után, reggel 10-től én már szabad vagyok, ami azt jelenti, hogy tudom vinni a gyerekeket edzésre, és este is velük lehetek. Két teljesen más egyéniség Beni és Noel, de mindketten nagyon közel állnak hozzám. Próbálok nekik mindent megadni érzelmileg és értelmileg is. Igyekszem jó apukájuk lenni.