Dudás Miki: Én a mai napig, 31 évesen egy szájrapuszival szoktam köszönni anyának és apának

Két hete jött világra Dudás Miki és Szigligeti Ivett második gyereke. A sportoló a Mokkában mesélt arról, hogy kisfia, Miló születése óta még szorosabb lett a kapcsolata elsőszülött kislányával, Mancival.

Nagyon szeretem a kisfiamat, de a lányommal van egy olyan viszony köztünk, ami vele is nyilván lesz majd, de ahhoz telni kell az időnek. Manci most már beszél, van, hogy lelkizünk, megbeszélünk dolgokat, hogy mi történt az óvodában, és tényleg tök jókat dumálunk. Milót szájon csókolgatom minden nap, de síráson kívül még nem nagyon tudunk kommunikálni

– fogalmazott Dudás, majd kicsit hosszabban is elmondta a véleményét a családon belüli szájrapuszikról:

Én a mai napig például, ha ciki, ha nem, 31 évesen anyának és apának egy szájrapuszival szoktam köszönni. Úgyhogy ezt el tudom képzelni a saját fiamnál, most is a szájában vagyok egész nap, puszilgatom a finom babaszájat. Felnőttkorában is simán szájon puszilom, mert szerintem ebben semmi ciki nincsen.