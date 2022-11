Merci szabályt szegett, büntetést kapott, majd kiesett a Celeb vagyok, ments ki innen!-ből

VV Merci csokit lopott Frohner Fecóéktól. Előzetesen Nyári Diával osztotta meg a tervét, a színésznő akkor azt mondta, támogatja őt. Nem akart besúgó lenni, de később elárulta Fecónak és Varga Ádámnak, hogy történt valami a hátuk mögött. A sztárfodrász kérdőre vonta Mercit, akire épp csokievés közben talált rá. Amiatt aggódott, hogy a lány tette miatt megbüntetik majd az egész csapatot.

Nem vagyok egy idegeskedős típus, nagyon nehéz engem felhúzni, ellenben most valahogy úgy éreztem, hogy csalódtam. Nem várt helyről kaptam egy olyan dolgot, amit nem tudom, hogy tudok-e tolerálni. Nagyon szívesen próbálnám megbocsátani, és lehet, hogy idővel meg is enyhülök, csak most annyira felhúzott ez az egész tény. Nem a csokiról van szó, hanem a tettről, hogy egy olyan dolog történt a hátam mögött, amiről nem tudtam