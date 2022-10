Celeb vagyok, ments ki innen!: Zámbó Krisztián a 14. versenyző

Lelepleződött a Bokorember.

A Celeb vagyok, ments ki innen! idei évada hétfőn startolt el 13 versenyzővel, a tegnap esti adásban viszont leleplezték a 14-et is. Egy Bokorember névre keresztelt ismeretlen illető már napok óta settenkedett a táborban, rizst lopott a celebektől, egyszer észre is vették, Curtis kis híján le is teperte, de végül sikerült elszaladnia.

Tegnap kiderült, hogy a bokorjelmez alatt Zámbó Krisztián rejtőzködött, aki a leleplezése után rögtön egy bátorságpróbára igyekezett. A mai részben lesz látható, hogyan fogadták ekkor a többiek.