Napokon belül megszületik Caramel és Szilágyi Szilvi kisfia

Szilágyi Szilvi emlékeztetett: kezdődik a skorpió szezon.

Molnár Ferenc Caramel májusban jelentette be, hogy kedvesével, Szilágyi Szilvivel a második közös gyereküket várják. Júliusban kiderült, kisfiúval bővül a családjuk, a baba pedig most már napokon belül meg is érkezhet.

Annyira izgalmas és megismételhetetlen napok következnek. Már csak párat kell aludni és kezdődik a skorpió szezon, itt a szülinapom…És már csak napok kérdése…végre megszületik a kisfiunk! Le se tudom írni, mennyi féle érzés kavarog bennem, de az biztos, hogy készen állok a következő új időszakunkra!

– írta Instagram-oldalán az influenszer.

