Közös fotót is lőtt egy edzővel.

A nyáron több világsztár is megfordult Budapesten, többek mellett Zendaya és Timothée Chalamet is a fővárosba érkezett a Dűne című film folytatásának forgatása miatt, a jelek szerint pedig Orlando Bloom is Magyarországon van.

A színész a Gran Turismo című filmhez forgat, nemrég pedig edzeni is elment egy budapesti konditerembe, ahol közös fotót is lőtt az egyik edzővel.