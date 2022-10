Pereszlényi Alexandra lett a Séfek Séfe

A Séfek Séfe történetében először, idén női versenyző állhatott a dobogó legfelső fokára. Pereszlényi Alexandra nyerte a TV2 gasztro-tehetségkutató műsorát, az ezzel járó Séfek Séfe címet, a 10 millió forintos fődíjat, és a két hetes franciaországi szakmai továbbképzést, a világ egyik legnívósabb séf iskolájában.

Vomberg Frigyes, Wolf András és Krausz Gábor több száz jelentkezőből választotta ki néhány hete azt a 29 amatőr és profi szakácsot, akik közül végül a háromnapos tréningen kialakultak a csapataik. Ezt követően, ahogy az eddigi évadokban is, 6-6 fővel vágtak neki a csapatversenyeknek. A heteken át tartó közös munka nem volt mindig zökkenőmentes, számtalan kihívással találták magukat szemben a játékosok és séfjeik egyaránt.

A döntőbe Tusor Viktor, Nagy Péter és Pereszlényi Alexandra jutott be. A verseny ezen szakaszában kétórás feszített munka várt a finalistákra, akiket három fogásos menüjük elkészítésében korábbi csapattársaik segítették. A séfek ekkor már csak szurkolhattak tanítványaiknak. A Séfek Séfe fődíjáról kiemelkedő vidéki éttermek séfjei döntöttek, olyan szakemberek, akiknek a véleménye irányadó a minőségi vendéglátásban.

Mikor elindultam a versenyben, a fő célom az volt, hogy a kéthetes franciaországi tanulmányutat megnyerjem. Ez egy olyan lehetőség, amit szerintem soha életemben nem tudtam volna megvalósítani a műsor nélkül. Akik követték az adásokat tudhatják, hogy eredetileg Krausz Gábor csapatában voltam, és akkor kerültem Fricihez, miután visszafőztem magam a versenybe. Sorszerűnek tartom, hogy így alakult, mert ahogy a műsor elején is elmondtam, anno Fricinél tanultam, ismertük egymást. De nagyon szerettem Gáborral is a közös munkát, és ott például a csapattársaimmal jobban kijöttünk egymással. Rengeteg izgalmas feladat volt az elmúlt hetekben, de amire talán a legszívesebben emlékszem, az a tortasütés. A legtöbb szakács ugyanis nemigen szeret sütni, én viszont nagyon. Tervben is van, hogy elvégzek egy cukrász tanfolyamatot, hogy azzal is több lehessek. Nagyon büszke vagyok, hogy nőként bejutottam a top 3-ba, mert eddig ilyen még nem volt a Séfek Séfében. Érdemes harcolni az álmainkért, csakis rajtunk múlik, hogy mit érünk el. Fantasztikus érzés volt mikor Nóri kimondta a nevemet!