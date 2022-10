„Így se, úgy se lesz olyan szép, mint én” – Bíró Bea szerint Megyeri Csilla rá akar hasonlítani

„Így se, úgy se lesz olyan szép, mint én” – Törőcsik Dani barátnője megjegyzést tesz Megyeri Csilla külsejére

Megyeri Csilla és Molnár Zsolt úgy döntöttek, Törőcsik Danit és Bíró Beát hátráltatják a Nyerő Páros következő fordulójában

– mondta el a tetoválóművész, mikor barátnője megkérdezte a véleményét az ellenfél páros döntéséről.

– mondta Bíró Bea, mire párja figyelmeztette, hogy ne legyenek nagyképűek.

Azt mondja Csilla, hogy süssem be a haját. A játékban is minket akarnak utánozni, hogy ők legyenek a legerősebb pár, a haját is olyannak akarja, mint az enyém. Még mennyire akar ránk hasonlítani? Csak az a baj, hogy nem tud. Besüthetem, de így se, úgy se lesz olyan szép, mint én, akármennyire besütöm a haját