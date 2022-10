Alee: Egy évet kikúrtam az életemből a kukába

Az X-Faktor nyertese belátta a hibáit.

Alee egy nyolcperces vágatlan videót töltött fel csütörtök délután az Instagramra, amelyben arról beszélt, mi történt vele azóta, hogy megnyerte az X-Faktort.

Nagyon büszke voltam magamra, arra, hogy elértem valamit. Azt hittem, hogy egyszerűbb lesz. De naiv voltam, nagyon nem volt egyszerű utána.

Elmondta, hogy rengeteget kapott a tehetségkutatóműsortól, és bármikor újra végigcsinálná az egészet. Utána azt hitte, övé a világ, de nehéz helyzetbe került.

„Elcsúsztam, nagyon durván” – mondta, majd arról beszélt, hogy megjelentek az érdekbarátok és -emberek körülötte, olyanok, akik a pénzéért voltak vele, és még neki is újdonság volt, hogy van pénze. Ráadásul környezetváltáson is átesett, amikor Budapestre költözött. Mindezzel nem számolt, mert 17 évesen eddig azzal kellett csak törődnie, hogy azt csinálja, amit szeret, illetve próbálta „túlélni a csóróságot” és a mentális problémáit. Azt hitte, hogy ez nehéz, de rájött, hogy mindez semmi volt ahhoz képest, ami most van.

Egy évet kikúrtam az életemből a kukába. Elcsesztem nagyon csúnyán. Nagyon sok dolgot megbántam, és ha újra csinálhatnám ezt az egészet, akkor teljesen másképp tenném, és talán még mindig a topon lehetnék, mind emberileg, mind karrier szintjén. De nem csinálhatom másként, viszont észrevettem, és beláttam a hibáimat.

Mint mondta, most lett elég bátor ahhoz, hogy beismerje, hogy elrontotta, és a változás útjára lépjen.

Ígérem nektek, hogy az az ember, akit megismertetek, az az őszinte srác, az itt van. Nem változtam meg, nem vitt el a pénz, semmi hasonló.

Megérti azokat is, akik elfordultak tőle, mert az utóbbi időben a róla megjelenő hírek, valamint a zenék, amiket kiadott nem olyanok voltak, amit régen képviselt.

Keresem magam ilyen téren is, de beismerem én is, hogy az utóbbi zenéim nem a legerősebbek, picit elszálltak attól, amit eddig csináltam.

A jövőben mindenféle zenei stílust szeretne kipróbálni, komolyabb új dalokkal készül, amikre már most büszke.

Azt mondta, most hogy feleszmélt, már tudja, hogy mit kell most csinálnia, de lehet, hogy el fog még bukni, mert ez az élet rendje. Megígérte, hogy hű marad magához, és mindig azt csinálja majd, amit ő szeretne.