Tom Hanks megírta első regényét, amihez a hollywoodi tapasztalataiból merített ihletet

A könyvben fontos tanulságokat oszt meg a filmiparról.

Tom Hanks írt egy könyvet The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece címmel (magyarul valahogy így hangzik: Egy újabb jelentős filmes remekmű elkészítése) a filmiparról, illetve a hivatalos szinopszis szerint „egy kolosszális, sztárokkal teletűzdelt, több millió dolláros szuperhős-akciófilm, és az azt ihlető szerény képregény” elkészüléséről.

A kétszeres Oscar-díjas színész a People-nek elmondta, hogy a cselekmény megalkotásakor a saját hollywoodi élményeiből merített.

A könyvben szereplő összes karakter csinál valamit, amit a filmek készítése során tapasztaltam, legyen szó filozófiai felfedezésről vagy egy fontos lecke megtanulásáról. Vagy akár olyan bolond pillanatokról, mint egy mutatvány, amit megcsináltam, vagy egy tévedés, amit túléltem

– mondta el a több évtizedet felölelő regény történetéről, ami a második világháborútól kezdőden mutatja be az amerikai kultúra változását.

Egy része 1947-ben játszódik, amikor egy hazatérő, háborús hős katona mély nyomot hagy az ötéves unokaöccsében, aki felnőve képregényeket rajzol a nagybátyjáról a hetvenes években. Ezt a jelenben egy rendező próbálja filmre vinni nagy költségvetésű szuperhősfilmként, de alaposan meg kell küzdenie a színészeivel és a stáb tagjaival.

Senki nem tudja, hogyan készül el egy film, annak ellenére, hogy mindenki azt hiszi, hogy igen. Én rengeteg filmet csináltam (és négy közülük elég jól sikerült szerintem), és még így is lenyűgöz, ahogy egy film összeáll. Egy ötlet megszületésétől a villódzó képig a vásznon az egész folyamat egy csoda

– fogalmazott Hanks.

A színésznek 2017-ben már megjelent egy novelláskötete, első regénye jövő májusban kerül az amerikai könyvesboltok polcára.