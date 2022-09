Vera gazdaasszony: A fiúk nagyon szép, kedves dolgokat nyilatkoztak rólam, de nem ájultam el a bókoktól

Vera gazdaasszony nem talált párra a Házasodna a gazda idei évadában: az ő kegyeiért áhítozó férfiakat vagy ő küldte haza, vagy önként távoztak. Az rtl.hu-nak a műsor befejezése után interjút adott, amelyben arról mesélt, jó élményekkel gazdagodott, de a kezdetekkor tudta, kétesélyes lesz, hogy rátalál-e a szerelem.

Benne volt ez a kimenetel is, ami velem történt. Úgy voltam vele, hogy a levelek alapján kiválasztott embereket szerettem volna a lehető legjobban megismerni, az pedig már egy más dolog, hogy sajnos nem volt meg a kémia egyikőjükkel sem. Az interjúkban nagyon szép és kedves dolgokat nyilatkoztak rólam, de azért nem ájultam el ezektől a bókoktól. Úgy igazából nem ismertek meg, szóval kicsit túlzásnak és elrugaszkodottnak éreztem, bármennyire is kedvesek voltak. Tomi is mondta, hogy álomnőnek tart valami alapján, de lehet, hogy közben meg egy házisárkány vagyok. Hiába mondja el háromszor, hogy én vagyok álmai nője, ettől még nem tudtunk mélyebb és érzelmesebb témákról beszélni.