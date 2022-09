Ben Affleck 12 oldalban foglalta össze az esküvői fogadalmát Jennifer Lopeznek

A színésznek sok mondanivalója lehetett.

Kevin Smith amerikai filmproducer a napokban a The View című műsorban adott interjút, melyben Jennifer Lopez és Ben Affleck esküvőjéről is mesélt, ahol ő is vendég volt augusztusban.

A producer élete öt legemlékezetesebb pillanata közé sorolta a lagzit, melynek egyik érdekessége volt, hogy Ben Affleck 12 oldalas fogadalmat írt JLónak.

Egy nagy beszéddel készült, amit felolvasott az esküvőn. Lélegzetelállító volt. Ben saját maga legnagyobb rajongója, írt egy körülbelül 12 oldalas beszédet. És mivel én voltam a második legnagyobb rajongója, azt mondtam: beszélj csak, beszélj tovább!

– emlékezett vissza Smith.