Úgy érzi, kalandos évek elé néz.

Kucsera Gábor tavaly decemberben jelentette be, hogy asztalosnak áll, még műhelyt is bérelt, annyira megtetszett neki a szakma. Akkoriban öt szakember dolgozott mellette, tőlük volt szerencséje tanulni, az egykori kajakos viszont nemrég úgy döntött, hivatalosan is kitanulja a mesterséget.

Akkor kezdődjön egy új fejezet. Vissza az iskolapadba. Azt hiszem, kalandos éveknek nézek elébe

– írta Instagram-oldalán.