Rubint Réka a DWTS-ról: Meg kell mutatnom azt a nőt magamból, akivel lehet, hogy még én sem találkoztam

Úgy véli, a standard táncformák valami újat hozhatnak ki belőle.

Rubint Réka Andrei Mangra oldalán fog versenyezni a Dancing with the Stars új évadában, amire már gőzerővel készülnek: a táncos még Balira is elkísérte a tábort tartó edzőt, hogy itt is minél többet gyakorolhassanak a versenyre.

Rubint legutóbb a Best magazinnak mesélt arról, hogy imád elfoglalt lenni, nagyon várja a versenyidőszakot is. Mint mondja, az energiáit a családjának és a felkészülésnek szenteli, az őket ócsárlókra nem pazarol időt.

Soha nem engedem, hogy rés legyen a pajzsomon. A pajzs az aurám, és nekem fontos, hogy az aurám a családomat is védje, és tulajdonképpen mindent, ami az éppen aktuális feladatomhoz kapcsolódik. Nekem van mire fókuszálnom, és megpróbálom a lehető legkevesebb negatív energiát befogadni

– mondta a lapnak, hozzátéve, reméli, hogy a gyűlölködő kommentek írói előtt olyan életút áll, ami lehetőséget ad majd nekik a fejlődésre, hogy jobbak lehessenek.

Az edző úgy véli, a latin táncok, mint a szamba vagy a cha-cha-cha jól passzolnak majd a temperamentumához, a strandard táncoktól viszont azt várja, hogy valami újat hoznak ki belőle.