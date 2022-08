Sylvester Stallone áttetotváltatta a bicepszét: eddig a felesége arcképe virított rajta, most Rocky kutyája

A színész mindenkit megnyugtatott, hogy ez nem azt jelenti, hogy válnak a feleségével.

Sylvester Stallone karján volt egy tetkó, amin felesége, Jennifer Flavin arcképe volt látható, azonban nemrég lecserélte ezt, és híres karakterének, Rocky-nak a Butkus nevű kutyáját varratta magára. A színész sajtósa nyilatkozatban adott magyarázatot a váltásra:

Mr. Stallone szerette volna frissíteni a feleségét, Jennifert ábrázoló tetoválását, de a végeredmény nem sikerült kielégítőre, és sajnos javíthatatlannak bizonyult. Ennek eredményeként az eredeti képet le kellett fednie egy másik tetoválással, amelyen Rocky kutyája, Butkus látható

– jelentették be, hozzátéve, hogy Stallone továbbra is imádja a családját, jelenleg is forgatják a róluk szóló reality show-t.

Stallone és Flavin májusban ünnepelték a 25. házassági évfordulójukat, három lányuk van: Sophia, Sistine és Scarlet.