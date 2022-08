Napokkal a megjelenés előtt Elton John elspoilerezte Britney Spearsszel közös duettjét

Nem bírta ki.

Hat évet követően új dallal jelentkezik Britney Spears: pontosabban egy kollabbal, ami a Hold Me Closer címet viseli, és Elton Johnnal énekli az énekesnő. Utóbbi nem várta meg a pénteki premiert: Cannes-ban tartózkodott, mikor egy klubban azt kérte a dj-től, játssza le a számot. Az étteremben így mindenki meghallgathatta a zenét, és ha ez nem volna elég, az erről készült felvételt Elton John megosztotta 4,1 millió Instagram-követőjével.

Azóta Britney Spears is kirakta saját Instagramjára, köszönetet mondva kollégájának, hogy elkészítették együtt a számot. A Hold Me Closer nem teljesen új dal: két korábbi Elton John-számnak, a The One-nak és a Tiny Dancernek az összefűzéséből jött létre.

