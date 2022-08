2022 tovább kínoz: Nicolas Cage vörös hajszínre váltott

A PageSix írt arról, hogy újabb stílusváltásban van Nicolas Cage. Az utóbbi időben filmjeivel egyre inkább Hollywoodba visszakapaszkodni kívánó színész ezúttal vörösre festette a haját. Nem tudni, filmszerep van-e a dolog mögött, de több rajongója is szelfizni tudott Cage-dzsel, így megörökítve a nem mindennapi hajszínét.

A haj mellé kecskeszakáll is párosult, így végképp úgy festett a színész, mintha Az ötödik elem című film remake-jét forgatná.

Nicolas Cage shocks fans with new fiery red hair https://t.co/lBy0nc8vFR pic.twitter.com/SB4dsLKZBx

🍒Just Nic Cage with new Cherry red hair… …That’s it, that’s the Tweet… pic.twitter.com/VuXJSyqwht

— Morganna Bramah❤️‍🔥 (@Cyborganna) August 22, 2022