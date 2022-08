Demjén Ferenc: Jó lenne, ha minden magyar megértené, hogy amiben ma élhet, az nagyon nagy szabadság

Demjén Ferenc a Borsnak adott interjúban beszélt arról, hogy sosem voltak igazán nagy vágyai az életben. „Nem álmodoztam soha többről, mint amennyi megadatott, nem álmodtam világsikerről, csak egyszerűen zenélni akartam, és ezt akarom ma is” – fogalmazott az énekes. Mint mondta, amikor fiatal volt, nem volt meg a lehetősége annak, hogy világszerte ismertté váljon.

Annak idején volt bennem düh, főleg amikor külföldön koncerteztünk, és láttuk azt a szabadságot, amiről itthon csak álmodtunk. Emlékszem, milyen jól éreztük magunkat nyugaton, amikor itthon még tombolt a diktatúra, és élénken él bennem a harag, amit akkor éreztem, ha valaki felhozta, mi vár majd ránk otthon, pláne, ha kiderül, hogy nem csak játszottunk, de barátságokat is kötöttünk a vágyott szabad világ zenészeivel. Aztán persze hazajöttünk, és zenéltünk tovább, mert ez volt a mi utunk és ez ma is. Ezért is mondom, hogy olyan jó lenne, ha minden magyar honfitársam megértené, hogy amiben ma élhet, az bizony nagyon nagy szabadság. Sokan vannak, túl sokan, akik nem látják, hogy mennyire át voltak verve annak idején, és hogy mennyien itt vannak még azok közül, akik nem mondtak nekik igazat a világról és az irányról, amerre együtt menni kellene. Olyan most, mintha a felhők alól kibújtunk volna, és persze vannak problémák, de szabadok vagyunk