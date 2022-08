Gábor Zsazsa özvegye a kirablásáról: Miután elindultak, az egyik férfi visszajött és rátaposott a kézfejemre

Nem gondolta, hogy a fiatalok rátámadnak.

Hétfő reggel mi is beszámoltunk arról, hogy kirabolták Gábor Zsazsa özvegyét a Duna-parton. A 79 éves Frédéric von Anhalttól elvették 11 millió forintot érő Patek Phillipe óráját és a nála lévő készpénzt is. Emellett fizikai sérüléseket is szerzett, amelyek olyan súlyosak voltak, hogy a Honvédkórházban látták el.

A Fókusz stábjának mesélt a rablásról.

Az úton állt néhány fiatal, akik egymást fotózták. Semmi különöset nem vettem észre rajtuk. De miután elsétáltam mellettük, egyikük hátulról megragadott. Elestem, elvették az órámat és a nálam lévő néhány száz eurót.

Frédéric von Anhalt azt mondja, nem elégedtek meg a rablók a pénzzel és az órával.