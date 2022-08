TikTokról indultak, Grammy-ig jutottak – így rágott be a Netflix két lányra

Két fiatal lány kedvtelésből musicalt írt A Bridgerton család első évadából. Nem a pénzért vagy a hírnévért csinálták, kizárólag a zeneszerzés iránti közös szenvedélyük és a sorozat szeretete vezérelte őket. A színdarab megszületésének összes mozzanatát közvetítették a közösségi oldalaikon, az album megjelenése után pedig sorra zsebelték be az elismeréseket. Abigail Barlow és Emily Bear csillaga egy ideig fényesen ragyogott, aztán jött a Netflix, hogy tompítson a csillogáson, ugyanis a cég szerint a két nő az ő hátukon kapaszkodott fel, emiatt pert is indítottak ellenük.

2020. december 25-én debütált a Netflixen A Bridgerton család. A Julia Quinn regénysorozata alapján készült, történelmi témát modern köntösben feldolgozó kosztümös-erotikus sorozat azonnal óriási siker lett világszerte. A Jane Austen-regények és A pletykafészek szerelemgyerekének is tartott széria népszerűsége hamar elérte a TikTokot is, köztük az akkor 22 éves Abigail Barlow énekes-dalszerzőt, aki a platform legkorábbi tartalomgyártói közé tartozik.

Megcsókolta a múzsa

Barlow-t, több millió társához hasonlóan teljesen beszippantotta a sorozat. Az első évad megjelenése után pár nappal egy olyan videót töltött fel a TikTok-oldalára, amiben feltette a kérdést, hogy „Mi történne, ha a Bridgerton egy musical lenne?”, valamint elénekelt egy részletet egyik maga komponálta dalából. Később elárulta, hogy egy mellékszereplő, a Henry Granville nevű karakter egyik mondata adta neki az ihletet, ami így szól:

Fogalma sincs, milyen egy szobában lenni valakivel, aki nélkül nem tud élni, és akitől mégis egy óceán választja el.

Ez után folyamatosan jegyezte fel az epizódok azon sorait, amelyekről azt gondolta, dalcímként is megállnák a helyüket.

Már az első – eredetileg Daphne’s Song, később Oceans Away – című balladán is együtt dolgozott szerzőtársával, Emily Bearrel. A videó közzététele előtt felkereste a zongorista-zeneszerzőt, felénekelte neki a dalötletét, ő pedig háromnegyed óra múlva elkészítette a teljes hangszerelést, és visszaküldte a kész művet.

A poszt egész lavinát indított el: amellett, hogy a videó milliós nézettséget ért el, Barlow és Bear kreatív energiáit is megmozgatta a pandémiás időszakban, valamint új reményt adott nekik a korábban tapasztalt sorozatos elutasítások után. Mindkettőjüket frusztrálta szólókarrierjük kudarca, úgy érezték, akármilyen jó zenét is készítenek, senki nem veszi őket komolyan. Erről az időszakról Barlow később így mesélt:

Mindketten depressziósak voltunk akkoriban. Eléggé nehéz betörni a zeneiparba, én már ott tartottam, hogy végleg feladom. Folyamatosan jelentkeztem lemezkiadókhoz recepciós állásokra, és a szüleimnek sírtam, mert ők tartottak el, amíg Los Angelesben éltem, és már azt mondogatták nekem: »Ideje igazi munkát szerezned. Nem tudunk többet segíteni«. Nagyon nehéz volt meghozni a döntést, hogy még egyszer megpróbáljak az álmom után menni.

Különböző zenei háttér

Abigail Barlow mindig rajongott a színházért, gyerekként is szeretett szerepelni, de nagyrészt önmagát fejlesztette zenei téren. Az olyan közösségi oldalak, mint a YouNow, a Musical.ly és a TikTok szolgáltattak számára platformot, hogy az online térben megossza saját zenéjét a közönséggel. Független előadóként korábban a Heartbreak Hotel című számával érte el a legnagyobb sikert, ami az iTunes toplistáján a második helyig jutott. Többek között Meghan Trainor is felfigyelt rá, aki szerzőként és producerként közreműködött a Phantom Feelings című dalán, ami a 2020-ban bemutatott debütáló albumán is megjelent.

Emily Bear igazi csodagyerek volt. Már ötévesen átütő sikereket ért el zongoraművészként és zeneszerzőként. Húszéves korára ötvenmilliós megtekintésnél járt a YouTube-on, készült egy Emmy-díjra jelölt dokumentumfilm az életéről, és saját műveit olyan rangos koncerthelyszíneken és fesztiválokon adta már elő, mint a Carnegie Hall vagy a Montreux-i Jazz Fesztivál. Játszott a dalai lámának, szólókoncertet adott a Fehér Házban, és hét alkalommal szerepelt az Ellen DeGeneres Show-ban – legelőször hatéves korában. Mentora, Quincy Jones így nyilatkozott róla:

Egyszerre lenyűgöz és inspirál az a hatalmas tehetség, ami Emily-ben rejlik. Benne minden megvan, és nincs határa a zenei magasságoknak, amiket elérhet. Nemcsak klasszikus koncert- és jazz-zongorista, elismert jazz- és klasszikus komponista, profi filmzeneszerző és rendkívül tehetséges popdalénekes és -szerző, de egyben az egyik legkedvesebb ember is, akit ismerek. Emily egyedülálló képessége, hogy zökkenőmentesen vált át a klasszikusról a jazzre, a bebopról a bossa novára, a bluesról a klasszikus, vagy éppen popzenére. A benne rejlő potenciál valóban végtelen.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Emily Bear (@mlebear) által megosztott bejegyzés

Bear a New York-i Juilliard, a világ egyik vezető zeneiskolájának diákja volt, amikor Barlow megkereste a Bridgerton musical ötletével. Korábban közös barátaik révén ismerkedtek meg egymással, és bár párszor dolgoztak együtt a TikTok-os áttörés előtt is, ez volt az első hivatalos együttműködésük.

Így még senki nem készített musicalt

A legelső, hamar virálissá váló dalt továbbiak követték, sorra születtek a számok, amihez a sorozat első évada adta az inspirációt. Az alkotóknak idővel feltett szándéka lett, hogy egy koncepcióalbumot készítenek a zeneszámokból, amik külön-külön is megállják helyüket, egyben viszont egy „teljes képet”, történetet adnak ki. Az alkotási folyamat idejére sem húzódtak a háttérbe,

mindent a közönségük, vagyis a lelkes követőik szeme láttára, sőt az ő beleszólásukkal csináltak.

Élőben közvetítették TikTokon és Instagramon a szövegírás, a dalszerzés, a hangszerelés és a házi stúdiófelvételek elkészítésének minden pillanatát, a valós időben érkező nézői javaslatoknak pedig nemcsak teret adtak, de azokat rendre beépítették a dalokba. A visszajelzésekből és a kedvelések számából mindvégig következtetni tudtak arra, hogy egy-egy döntésük mennyire sikeres a hallgatóságuk körében. A demófelvételeket egész idő alatt posztolták a közösségi oldalaikra, így az is naprakész tudott maradni az albummal kapcsolatban, aki nem nézte végig a gyakran hosszúra nyúló, workshopnak is beillő közvetítéseket.

Nem számítottunk arra, hogy egyesek ennyire fogják élvezni, ahogyan négy órán keresztül szöveget írunk, vagy egy óráig szenvedünk egyetlen verzén. A művészek gyakran elfelejtik, hogy a legtöbb ember nem tudja, miként zajlik egy dal vagy egy musical megalkotása. Akinek fogalma sincs a folyamatról, az is érdekesnek találta nyomon követni

– árulta el Bear, és valóban: általában ezrek követték figyelemmel a világ minden részéről, ahogyan a páros Los Angelesben felépít egy számot a sorozat egy történetszála, szereplője vagy idézete köré.



Ez az újfajta alkotási mód közelebb hozta az egyébként gyakran elérhetetlennek tűnő színházat az emberekhez, legfőképp pedig a fiatalokhoz. Elérhetetlen egyrészt azért, mert a világjárvány miatti lezárások idején a színházak sem tudtak kinyitni, másrészt pedig azért, mert a teátrumok világa meglehetősen zárt, exkluzív. Ez egyaránt értelmezhető a magas jegyárakra vonatkozóan, illetve arra, hogy a legtöbb esetben a néző már csak a kész produktumot látja a színpadon, az előkészítés fázisairól semmit nem tud, csak nagyon ritkán láthat be a kulisszák mögé.

Barlow és Bear modern stratégiája azonban bevált, ráadásul a nagyrészt férfiak uralta zeneiparban a két huszonéves lány unortodox módon, önállóan és teljes függetlenségben dolgozott, és hozott létre egy albumot.

A zenés színház meglehetősen elitista közeg, minden csukott ajtók és behúzott függönyök mögött történik. Mi úgy döntöttünk, inkább felgördítjük a függönyt, és azt mondjuk: »Hé, ez így működik, nem egy óriási, ijesztő dolog, te is meg tudod csinálni«

– mondta Barlow, Bear pedig hozzátette:

Meg akarjuk mutatni a fiatal nőknek, hogy nem kell hatvanéves fehér férfinak lenni ahhoz, hogy valaki komponáljon egy Broadway-darabot. Lehetsz fiatal, lendületes, ambiciózus, olyan, aki csak zenélni akar, és arra használja a közösségi médiát, hogy megvesse a lábát a zeneiparban.

Saját elmondásuk szerint, amikor elkezdett híre menni a készülő musicalnek, több kiadóval is tárgyaltak, de végül inkább egyikkel sem egyeztek meg. „Tudtuk, hogy ki akarjuk használni a pillanatot, és hogy minél hamarabb adjuk ki a lemezt, annál jobb helyzetben leszünk” – fogalmazott Barlow. Így ahelyett, hogy leszerződtek volna, és egy zenekarral és szereplőgárdával az oldalukon, rengeteg idő alatt és nagyon drágán alkották volna meg a színdarabot, inkább bevállalták, hogy mindent ők ketten csinálnak: az összes szerepet Barlow énekelte fel, a zenei alapot pedig teljes egészében Bear szolgáltatta. „Ráadásul miért írnánk alá egy szerződést, és adnánk fel a saját hangfelvételeink szerzői és kiadási jogát?” – mondta Bear.

Hat hét alatt húsz számot készítettek el, amiből végül tizenöt került fel a The Unofficial Bridgerton Musical című lemezre, ami az első TikTok-videó publikálása után kilenc hónappal, 2021. szeptember 10-én jelent meg. Utóbb azt mondták, bár tudták, hogy azok a rajongók, akik folyamatosan biztatták őket, meghallgatják majd az albumot, arra azonban nem számítottak, ami a megjelenés után történt.

Elsöprő siker

A Bridgerton musical már az album megjelenése előtt kitört a TikTok-buborékból, melyben megszületett. Julia Quinn, a sorozat alapját adó regénysorozat szerzője, a széria írói és szereplői, de még a Netflix is elismerését fejezte ki az ötlet és a dalok hallatán. A duó ráadásul azt állította, hogy zöld utat kapott a történet tulajdonjogát birtokló streaming szolgáltatótól az album elkészítéséhez és kiadásához.

Barlow és Bear a musicalhez kapcsolódó, mai napig elérhető videói a TikTokon az album megjelenéséig 200 milliós nézettségnél és 48 millió kedvelésnél jártak. Amint a lemez kikerült a Spotify, az Apple Music és egyéb zenés streaming oldalakra, két órán belül az első lett az iTunes amerikai popalbum-toplistáján, és világszerte is a legjobb tíz közé került. A Billboard eladási listáján az előkelőnek számító 36. helyig sikerült felkúsznia.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Abigail Barlow & Emily Bear (@barlowandbear) által megosztott bejegyzés

Ezután sokasodtak a meghívások. A szerzőpáros fellépett többek között az egyik legjelentősebb amerikai kulturális központ, a Kennedy Központ ötvenéves fennállása alkalmából rendezett, a tévében is közvetített ünnepségen, ahol a Glee című sorozatból is ismert Darren Criss-szel együtt adtak elő egy számot, és Kelly Clarkson beszélgetős műsorában is elénekeltek a musicalből két dalt. Ezen kívül bekerültek a Forbes 2022-es válogatásába, ami a 30 évnél fiatalabb embereket listázza: Barlow és Bear a rendkívül sikeres közösségi média-használatuk okán bizonyultak említésre érdemesnek.

A legnagyobb elismerés azonban az volt, hogy a legjobb musicalalbum kategóriában

jelölték őket a 64. Grammy-gálán, és nyertek.

A legnagyobb presztízsű zeneipari díj 2021-es esélyesei között olyan megbecsült, régóta alkotó művészek szerepeltek rajtuk kívül, mint Andrew Lloyd Webber (Macskák, Az operaház fantomja), Stephen Schwartz (Wicked) vagy Steven Sater (Tavaszébredés). Az újító szellem azonban az előnyükre vált, ráadásul több rekordot is megdöntöttek:

az övék volt az első TikTokon fejlesztett album,

ők voltak a kategória valaha volt legfiatalabb jelöltjei,

valamint a legifjabb nyertesei is a Grammy történetében.

Egy éve, mikor megkérdeztem az interneten, hogy mi történne, ha a Bridgerton egy musical lenne, még el sem tudtam képzelni, hogy egy Grammy-t tartunk majd a kezünkben. Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki a világhálón végigkísérte, ahogyan az alapoktól kezdve létrehozzuk ezt az albumot. Veletek osztozunk ezen a díjon… Azt üzenjük a világ minden tájáról származó kislányoknak, hogy ha valamire vágytok, akkor merjetek igazán nagyot álmodni, tegyetek meg érte mindent, és akkor valóra válhat

– fogalmazott Barlow a köszönőbeszédében. Bear a női producereknek, zeneszerzőknek, technikai szakembereknek ajánlotta a díjat, akiknek még mindig küzdeniük kell az elismerésért.

Idén július 26-án élőben előadták a komplett albumot a Kennedy Központban. A kíséretet az amerikai National Symphony Orchestra biztosította, a vendég szólisták között pedig több Broadway-sztár is volt. Hasonló koncertet terveznek szeptemberre a londoni Royal Albert Hallba, a BBC Koncertzenekar közreműködésével.

Ez lenne a musical európai bemutatója, már amennyiben a közelmúltbéli fejlemények ezt meg nem akadályozzák.

Betelt a pohár a jogsértés miatt

Bár a Netflix egy ideig tűrte a Bridgerton musical szárnyalását, július végén beperelték Abigail Barlow-t és Emily Beart, többi között szerzői jogok megsértése, valamint bejegyzett védjegy jogosulatlan használata miatt. Mivel a sorozat végig a médiaszolgáltató és produkciós vállalat szellemi tulajdonában volt, így azt csak az ő engedélyükkel lehetett volna színpadra állítani. A streamingóriás azután terelte jogi útra az ügyet, hogy állításuk szerint a szerzők többszöri kérés ellenére is a jóváhagyásuk nélkül adták elő a musicalt a múlt hónapban, ráadásul a teltházas előadás jegyeladásaiból jelentős profitot is szereztek.

Barlow és Bear semmilyen engedéllyel, jóváhagyással vagy felhatalmazással nem rendelkezett ahhoz, hogy a Bridgerton szellemi tulajdonát a Kennedy Központban tartott előadásával használja.

Amennyiben Barlow és Bear valaha is azt állította, vagy azt hitte, hogy rendelkezik ilyen engedéllyel, jóváhagyással vagy felhatalmazással – annak ellenére, hogy a Netflix nyíltan kijelentette ennek ellenkezőjét –, azt most egyértelműen visszavonjuk – állítja a Netflix.

A keresetben szerepel továbbá, hogy a márkanév felhasználásával (hiába szerepel az album címében a „nemhivatalos” szócska) félrevezették a közönséget, és azt a látszatot keltették, hogy jogosan használják a Bridgerton nevet. Ezen kívül kifogásolták Barlow és Bear közelgő fellépéseit és a tervezett, Bridgerton tematikájú termékeik forgalmazását is.

A konkrét sérelmek között szerepel, hogy a musical olyan párbeszédeket, karakterjegyeket, kifejezéseket és egyéb elemeket tartalmaz, amiket egy az egyben a sorozatból másoltak. Kiemelték például a Tis the Season című nyitódalban hallható diskurzust, ami szó szerint elhangzik a sorozat első részében, illetve, hogy az If I Were a Man című számban Eloise Bridgerton karakterének történetszálát koppintják.

– A Netflix támogatja a rajongók által generált tartalmakat, de Barlow és Bear ennél sokkal messzebb ment azzal, hogy többszörös bevételi forrást próbáltak szerezni maguknak a Bridgerton szellemi tulajdon hasznosításával, mindennemű hivatalos engedély nélkül.

Igyekeztünk megegyezésre jutni Barlow-val és Bearrel, azonban ők megtagadták az együttműködést.

A sorozat alkotói, írói, szereplői és a teljes stáb a szívüket-lelküket beletették a Bridgertonba, mi pedig minden szükséges lépést megteszünk a jogaik védelmének érdekében – olvasható a szolgáltató közleményében.

A sorozat vezető producere, Shonda Rhimes szerint ami ártatlan mókázásnak indult a TikTokon, az a szellemi tulajdon nyilvánvaló megsértésévé vált Barlow és Bear részéről, anyagi haszonszerzés céljából. Julia Quinn hasonló üzenetet fogalmazott meg, hozzátéve:

Remélem, hogy Barlow és Bear, akik hozzám hasonlóan független kreatív szakemberek, felismerik más alkotók szellemitulajdon-védelmének fontosságát, ideértve azokat a karakterek és cselekményszálakat, amiket több mint húsz évvel ezelőtt teremtettem meg a Bridgerton-regényekben.

Abigail Barlow és Emily Bear egyelőre semmilyen formában nem reagáltak a vádakra. Bár láthatóan voltak még terveik a Bridgerton musicallel kapcsolatban, időközben más projektekbe is belekezdtek, de ezekről – tőlük szokatlan módon – még nem árulhatnak el részleteket. Annyit lehet tudni, hogy múlt decemberben már dolgoztak egy musicalen, ami egy híres romkomon alapul, és Margot Robbie produkciós cége készíti.